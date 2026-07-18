Tropske vrućine i opasnost od superćelijskih oluja u Srbiji

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Nakon ekstremno toplog dana, Srbiju očekuje nagli preokret vremena uz rizik od razornih superćelijskih oluja, dok region beleži štetu od nevremena.

Srbija se danas suočava sa tropskim temperaturama koje su dostizale 37 stepeni. Iako je dan bio sunčan, meteorolozi su upozoravali na lokalni razvoj oblačnosti. Građanima se savetuje oprez zbog visokog UV zračenja i opasnosti od toplotnog udara. Nova Telegraf Telegraf Insajder Moj Novi Sad Vranje news

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitna upozorenja na snažne grmljavinske nepogode, orkanske vetrove i krupan grad, uz rizik od superćelijskih oluja u zapadnoj Srbiji. Nevreme je već zahvatilo Kokin Brod, Arilje i Zlatibor, izazivajući probleme u saobraćaju. Za nedelju je na snazi narandžasti meteoalarm za veći deo zemlje. Blic Mondo RTV Glas Šumadije Serbian News Media RTS RTK NIN Jugmedia Newsmax Balkans Blic InfoKG Blic Mondo Serbian News Media Dnevnik Radio 021 Nova N1 Info Danas Euronews RTS Dnevnik Telegraf Blic

Snažno nevreme praćeno gradom i obilnim padavinama pogodilo je Zagreb, okolinu i planinu Vlašić, uzrokujući prekide u snabdevanju električnom energijom. Nadležne službe su izdale narandžasto upozorenje zbog nastavka nestabilnog vremena i mogućih poplava. Blic Newsmax Balkans Kurir Insajder Dnevnik Euronews Blic B92