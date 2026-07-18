Tropske vrućine, nevreme u regionu i hitna upozorenja za Srbiju

Naslovi.ai pre 26 minuta
Tropske vrućine, nevreme u regionu i hitna upozorenja za Srbiju

Dok Srbiju očekuje veoma topao dan i najava grmljavinskih nepogoda, region je već pogođen jakim nevremenom, a RHMZ izdaje hitna upozorenja.

Srbija se danas suočava sa tropskim temperaturama koje će se kretati od 33 do 37 stepeni. Iako će veći deo dana biti sunčan, meteorolozi upozoravaju na lokalni razvoj oblačnosti i mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Građanima se savetuje oprez zbog visokog UV zračenja i opasnosti od toplotnog udara. Nova Telegraf Telegraf Insajder Moj Novi Sad Vranje news

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitna upozorenja na snažne grmljavinske nepogode, orkanske vetrove i krupan grad, sa fokusom na jug Zlatiborskog okruga. Za nedelju je na snazi narandžasti meteoalarm za veći deo zemlje, dok se nestabilno vreme očekuje i u utorak. Blic Mondo RTV Glas Šumadije Serbian News Media RTS RTK NIN Jugmedia Newsmax Balkans Blic InfoKG Blic Mondo Serbian News Media Dnevnik Radio 021 Nova N1 Info Danas

Snažno nevreme praćeno gradom i obilnim padavinama pogodilo je Zagreb i okolinu, uzrokujući prekide u snabdevanju električnom energijom. Nadležne službe su izdale narandžasto upozorenje zbog nastavka nestabilnog vremena i mogućih poplava. Blic Newsmax Balkans Kurir Insajder Dnevnik Euronews

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