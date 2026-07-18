Vanredne mere zbog širenja afričke kuge svinja u Srbiji

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Virus aktivan u sedam okruga, eutanazirano 28.000 svinja, država angažovala vojsku i policiju na suzbijanju zaraze

Afrička kuga svinja proširila se na sedam okruga i 52 naseljena mesta u Srbiji, usled čega je do sada eutanazirano ili uginulo oko 28.000 životinja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ocenio je situaciju kao zabrinjavajuću, ističući da su najugroženija područja Sremski i Mačvanski okrug, uz delove teritorije Beograda. RTS N1 Info Beta

Nakon sednice kriznog štaba u Sremskoj Mitrovici, potvrđeno je da je situacija pod kontrolom, ali zahteva maksimalno angažovanje svih službi. U borbu protiv virusa uključeni su MUP, Vojska Srbije i veterinarske službe, uz pojačane mere kontrole i primenu kaznene politike. RTV Newsmax Balkans Ozon