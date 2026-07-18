Vremenska prognoza: Tropske vrućine i najava olujnog nevremena

Naslovi.ai pre 8 minuta

Srbiju očekuje veoma topao dan sa temperaturama do 37 stepeni, dok se tokom večeri i vikenda prognozira nagla promena vremena uz grmljavinske nepogode i grad.

Srbija se danas suočava sa tropskim temperaturama koje će se kretati od 33 do 37 stepeni. Iako će veći deo dana biti sunčan, meteorolozi upozoravaju na lokalni razvoj oblačnosti i mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Građanima se savetuje oprez zbog visokog UV zračenja i opasnosti od toplotnog udara. Nova Telegraf Telegraf Insajder

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na snažne grmljavinske nepogode koje će tokom večeri prvo zahvatiti zapad zemlje, a potom se premeštati ka istoku. Za nedelju je na snazi narandžasti meteoalarm za veći deo Srbije zbog rizika od krupnog grada, olujnog vetra i obilnih padavina. Blic Mondo RTV Glas Šumadije Serbian News Media