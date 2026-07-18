Bivši košarkaš Crvene zvezde uhapšen zbog napada na pripadnika obezbeđenja VMA

Bivši košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je u noći između 16. i 17. jula fizički napao pripadnika obezbeđenja Vojno-medicinske akademije nakon što je preskočio ogradu.

Kako je potvrđeno za Newsmax Balkans, napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su osumnjičenog predali patroli MUP. Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede, glave i ruke. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo Napad na vojno lice u vršenju vojne službe.