(Foto) Nevreme se sa zapada premešta ka istoku Srbije, RHMZ upozorio na pljuskove sa grmljavinom

Prema izveštaju RHMZ, u Pomoravlju i istočnoj Srbiji očekuju se kiša i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme i jak vetar u zoni pljuskova.

Kako javlja dopisnica Newsmax Balkans nevreme je otežalo saobraćaj u Nišu. Na video-snimcima vide se poplavljene ulice. Poplava na ulicama Niša. pic.twitter.com/3EEP16bjzS — Newsmax Balkans (@NewsmaxBalkans) July 18, 2026 Nevreme praćeno jakom kišom oko 17 časova pogodilo je opštinu Arilje, deonicu magistralnog puta od Zlatibora do Kokinog Broda, gde je saobraćaj privremeno otežan zbog oborenog drveta na kolovozu, Kraljevo, Kragujevac i Guču. Pripadnici