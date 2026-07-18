Najveći požar u istoriji Norveške: Uništeno najmanje 100 kuća, evakuisano više stotina ljudi

Newsmax Balkans pre 2 sata
Najveći požar u istoriji Norveške: Uništeno najmanje 100 kuća, evakuisano više stotina ljudi

Najmanje sto kuća uništeno je u požaru na jugu Norveške, primoravši više stotina ljudi na evakuaciju, saopštile su norveške vlasti.

Požar je izbio u petak popodne u gradskoj kući u Dramenu, a potom se proširio na obližnju šumu i vatrogasci nisu uspeli da ga stave pod kontrolu, prenosi AP. Norveška služba za civilnu zaštitu saopštila je da je reč o najvećem požaru te vrste u modernoj istoriji Norveške. Prema navodima norveškog javnog servisa NRK, stotine ljudi je evakuisano. Nema izveštaja o nestalima, saopštila je policija. Nije jasno šta je izazvalo požar u Dramenu, koji se nalazi oko 34
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