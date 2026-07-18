Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži Iks u kojima su glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću.

Kako saznaje Newsmax Balkans, nakon teksta i naslovne strane u listu Danas, pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama", usledile su pretnje na mreži Iks upućene glavnom javnom tužiocu VJT Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. U objavama na mreži Iks, kako je navedeno, tužiocu i ministru preti se ubistvom i to "vešanjem na Terazijama", "streljačkim strojem"...