MUP: Jedna osoba je poginula, dve su povređene u eksploziji u Pančevu

Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u eksploziji sinoć u dvorištu porodične kuće u Starčevu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, do eksplozije je došlo usled aktiviranja eksplozivne naprave, a povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Policija je odmah po prijavi obezbedila mesto događaja, dok je uviđaj u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, kao i neposrednog uzroka