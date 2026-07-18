Strateški dijalog Srbije i SAD: Šta donosi memorandum potpisan u Vašingtonu

NIN pre 42 minuta
Strateški dijalog Srbije i SAD: Šta donosi memorandum potpisan u Vašingtonu

U Vašingtonu je održan sastanak delegacija Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u okviru strateškog dijaloga dve države kojim su bilateralni odnosi dve zemlje podignuti na najviši institucionalni nivo u modernoj istoriji.

Susret upriličen u u Stejt departmentu, koji je obuhvatio potpisivanje ključnih sporazuma o energetskoj bezbednosti, tehnologiji i svemirskim programima, donosi zaključak da Vašington i Beograd otpočinju novu eru naučne i ekonomske saradnje. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su delegacije dve zemlje koje su se sastale u Vašingtonu. Kako je navedeno u saopštenju Stejt departmenta,
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