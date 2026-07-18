U saobraćajnoj nesreći kod Čoke poginuo muškarac (84), povređeno sedmoro

U saobraćajnoj nesreći na putu Ostojićevo - Padej u opštini Čoka poginuo je jedan muškarac, dok je sedam osoba povređeno, saznaje Tanjug.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 4.50 kada je vozač automobila marke zastava "skala", odnosno poginuli muškarac (84) iz Čoke, udario u kombi koji je stajao na putu. Vozač je od siline udarca poginuo na licu mesta, a sedmoro povređenih prevezeno je u Opštu bolnicu u Senti. Povređeni nisu životno ugroženi, ali se ne zna stepen povreda.