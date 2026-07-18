Desingerica priveden u Crnoj Gori: Policija upala na njegov nastup

Nova pre 31 minuta
Desingerica priveden u Crnoj Gori: Policija upala na njegov nastup

U noći između petka i subote došlo je do policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, u kojem je u tom trenutku nastupao Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, policija je tokom racije privela nekoliko osoba radi utvrđivanja identiteta, među kojima je bio i popularni reper. Kako je naknadno potvrđeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Desingerica je kažnjen novčanom kaznom od 200 evra jer kod sebe nije imao lična dokumenta. Pored njega, sankcionisana su još dvojica državljana Srbije, takođe zbog kršenja Zakona o strancima. Tokom kontrole u klubu zatečeno
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