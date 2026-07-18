"Jedina zvanična će izaći na dan raspisivanja izbora": Student o navodnoj listi objavljenoj u režimskim medijima

Student Nemanja koji učestvuje u akciji "Student u svakom selu", rekao je, govoreći o navodnoj studentskoj listi koju su objavili prorežimski mediji, da to nije prvi put da ti mediji objavljuju neke nezvanične liste. "Jedina zvanična studentska lista koja će izaći, izaći će na dan raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, zajedno sa programom. To nije prvi put da režimski mediji pokušavaju da targetiraju određene potencijalne kandidate na listi i diskredituju naš pokret", rekao je.

"To je nezvanična lista koju su oni napisali zato što pretpostavljaju da će određeni kandidati sa te liste i biti kandidati. To je nezvanična lista i jedina zvanična će izaći kada se raspišu izbori", rekao je student za N1 na pitanje šta je dokument koji je objavljen u prorežimskim medijima. Govoreći o slučaju Bojane Maljević, istakao je da su studenti Univerziteta u Nišu jasno objasnili šta se tačno dogodilo. "To da je ona vetirana uopšte nije istina, to je