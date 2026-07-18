Nikad veći požar u Norveškoj, izbio u gradu, proširio se na okolnu šumu, 100 kuća izgorelo

Nova pre 3 sata
Nikad veći požar u Norveškoj, izbio u gradu, proširio se na okolnu šumu, 100 kuća izgorelo

Izgorelo je više od 100 kuća i stotine ljudi primorano je da se evakuišu u požaru u gradu Dramenu na jugu Norveške.

Norveški Direktorat za civilnu zaštitu saopštio je danas da je to najveći požar tog tipa u savremenoj istoriji zemlje. Izbio je u južnoj Norveškoj u kući u gradu Dramenu oko 15.30 u petak, saopštila policija. Požar se zatim proširio kroz taj kvart u obližnje šume. Dramen se nalazi oko 34 kilometara jugozapadno od Osla. Vatrogasci su danas nastavili napore da savladaju vatru. Javna televizija NRK javila je da je stotine ljudi otišlo u centar za evakuaciju.Niko od
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