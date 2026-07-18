Objavljeno koliko je Angelina Topić zaradila na mitingu Dijamantske lige

Srpska atletičarka i skakačica uvis, Angelina Topić, zaradila je 2.500 dolara učestvovanjem na mitingu Dijamantske lige u Londonu.

Pored novčane nagrade, osvojila je i nova četiri boda na putu do plasmana u finale Dijamantske lige. Angelina Topić trenutno zauzima peto mesto i ima 10 bodova. Angelina je uspela da dođe do petog mesta zahvaljujući tome što je preskočila visinu od 1.96 metara. Pokušala je da preskoči i 1.99, ali nije uspela.