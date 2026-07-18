Selektoru Španije zviždali, kamera uhvatila Mesijevu reakciju VIDEO

Argentinski navijači zviždali su selektoru fudbalske reprezentacije Španije, Luisu de la Fuenteu, tokom njegovog obraćanja.

Španija i Argentina igraju u finalu Svetskog prvenstva u nedelju od 21 sat a De La Fuente je dan ranije govorio na nekoj vrsti konferencije za medije. Zapravo, to nije bila "klasična" konferencija samo za novinare, već FIFA promotivni događaj pred finale, pa to objašnjava i kako su se navijači našli tamo. De la Fuenteu su zviždali argentinski navijači a kamera je uhvatila reakciju Lionela Mesija. Pogledajte i sami situaciju u snimku ispod teksta. Inače, Španija i