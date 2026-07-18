Selektoru Španije zviždali, kamera uhvatila Mesijevu reakciju VIDEO

Nova pre 13 minuta
Selektoru Španije zviždali, kamera uhvatila Mesijevu reakciju VIDEO

Argentinski navijači zviždali su selektoru fudbalske reprezentacije Španije, Luisu de la Fuenteu, tokom njegovog obraćanja.

Španija i Argentina igraju u finalu Svetskog prvenstva u nedelju od 21 sat a De La Fuente je dan ranije govorio na nekoj vrsti konferencije za medije. Zapravo, to nije bila "klasična" konferencija samo za novinare, već FIFA promotivni događaj pred finale, pa to objašnjava i kako su se navijači našli tamo. De la Fuenteu su zviždali argentinski navijači a kamera je uhvatila reakciju Lionela Mesija. Pogledajte i sami situaciju u snimku ispod teksta. Inače, Španija i
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