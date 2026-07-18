Šta piše u rešenju Apelacionog suda i zašto su Vesić, Tanasković, Dimoski i Spremić vraćeni na optužnicu za pad nadstrešnice

Nova pre 45 minuta
Šta piše u rešenju Apelacionog suda i zašto su Vesić, Tanasković, Dimoski i Spremić vraćeni na optužnicu za pad nadstrešnice…

Apelacioni sud u Novom Sadu svojim rešenjem donetim 15. juna prihvatio je žalbu višeg javnog tužioca na odluku Višeg suda kojom je obustavljen postupak protiv bivšeg ministra Gorana Vesića, v.d. direktorke Infrastrukture železnice Srbije Jelene Tanasković, bivše pomoćnice ministra Anite Dimoski, kao i protiv profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu Milana Spremića i predstavnika stručnog nadzora na projektu rekonstrukcije pruge do Mađarske Marine Gavrilović i Dejana Todorović.

Kako je sud obrazložio svoju odluku u rešenju napisanom na 31 strani, a u koje je Forbes Srbija imao uvid, Viši sud je izveo pogrešan zaključak da nema mesta optužbi protiv šestoro okrivljenih. Uvid u rešenje Apelacionog suda potvrđuje i da su svih šestoro optuženih upućeni u kućni pritvor u kojem neće moći da koriste telefon i internet niti će moći da primaju druga lica. A sve zbog uznemirenja javnosti i omogućavanja nesmetanog vođenja krivičnog postupka. S druge
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