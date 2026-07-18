Tragedija u Starčevu: U dvorištu porodične kuće aktivirana bomba, jedno lice izgubilo život, dve osobe povređene

Nova pre 4 sati
Tragedija u Starčevu: U dvorištu porodične kuće aktivirana bomba, jedno lice izgubilo život, dve osobe povređene

U dvorištu porodične kuće u Starčevu večeras je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe zadobile povrede. Povređeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, saopštio je MUP Srbije.

Policijski službenici su odmah obezbedili mesto događaja. Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave.
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