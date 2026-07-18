Tramp opet ne bira reči, oglasio se zbog najveće kontroverze na Mundijalu: "Morao sam da zovem Infantina"

Nova pre 1 sat
Tramp opet ne bira reči, oglasio se zbog najveće kontroverze na Mundijalu: "Morao sam da zovem Infantina"

Svetsko prvenstvo polako ulazi u samu završnicu, ali prašina oko jedne od najvećih kontroverzi turnira, one u vezi sa američkim reprezentativcem Folarinom Balogunom, još uvek se ne stišava.

U čitavu priču se ponovo uključio i predsednik SAD Donald Tramp, koji je na sebi svojstven način prokomentarisao odluku FIFA koja je podigla ogromnu buru u fudbalskoj javnosti. Podsećanja radi, Balogun je u osmini finala prvobitno trebalo da bude suspendovan zbog direktnog crvenog kartona koji je zaradio nakon oštrog starta nad Tarikom Muharemovićem u duelu protiv Bosne i Hercegovine. Međutim, krovna kuća svetskog fudbala povukla je presedan i odlučila da
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