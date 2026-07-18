U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom

Nova pre 4 sati
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji će danas veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti praćeni gradom i jakim olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljivog pravca. Najniža temperatura će se kretati od 16 stepeni do 25 stepeni, a najviša od 33 do 37 stepeni. Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. U Beogradu je u ranim jutarnjim satima mala verovatnoća za lokalni razvoj oblačnosti koji bi uslovio kratkotrajnu kišu a u toku dana će biti pretežno
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