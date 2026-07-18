UKC Niš: Svi povređeni stabilno, dečak u Crnoj Gori se oporavlja

Nova pre 1 sat
UKC Niš: Svi povređeni stabilno, dečak u Crnoj Gori se oporavlja

UKC Niš koji je zbrinuo pacijente povređene u teškoj saobraćajno nesreći u Crnoj Gori, oglasio se sa najnovijim vestima o njihovom zdravstvenom stanju.

"Svi povređeni pacijenti iz Niša, koji su transportovani iz Crne Gore u Univerzitetski klinički centar u Nišu, dobro su i u stabilnom stanju. Ohrabrujuća vest stiže i iz Crne Gore, desetogodišnji dečak, koji je ostao na lečenju, sada je stabilno i očekuje se njegov transport u Niš. Nakon prijema u UKC Niš, svi pacijenti su prošli kompletnu dijagnostiku po trauma-protokolu i zbrinuti su od strane multidisciplinarnog tima lekara", navedeno je u njihovoj objavi koju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

RTS pre 10 minuta
Dr.Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, svestan, uskoro se vraća u Srbiju

Dr.Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, svestan, uskoro se vraća u Srbiju

RTV pre 1 sat
Dečak iz Srbije koji je povređen u udesu u Crnoj Gori oseća se bolje: Lekari objavili nove podatke

Dečak iz Srbije koji je povređen u udesu u Crnoj Gori oseća se bolje: Lekari objavili nove podatke

NIN pre 14 minuta
Dobre vesti posle teške nesreće kod Ostroga! Dečak povređen u teškoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se…

Dobre vesti posle teške nesreće kod Ostroga! Dečak povređen u teškoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

Dnevnik pre 40 minuta
Poznato zdravstveno stanje dečaka koji je teško povređen u nesreći u Crnoj Gori

Poznato zdravstveno stanje dečaka koji je teško povređen u nesreći u Crnoj Gori

B92 pre 35 minuta
Ovo su najnovije informacije o dečaku koji je teško povređen u Crnoj Gori: Poznato kad ga prebacuju u Srbiju

Ovo su najnovije informacije o dečaku koji je teško povređen u Crnoj Gori: Poznato kad ga prebacuju u Srbiju

Telegraf pre 54 minuta
Oglasili se iz UKC Niš: Nove informacije o stanju sedmoro povređenih u nesreći kod Risna

Oglasili se iz UKC Niš: Nove informacije o stanju sedmoro povređenih u nesreći kod Risna

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraNiš

Društvo, najnovije vesti »

Čarobne reči

Čarobne reči

Danas pre 5 minuta
Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

RTS pre 10 minuta
Policija pooštrava kontrolu na putu Užice-Zlatibor, više od 50 nezgoda samo ove godine

Policija pooštrava kontrolu na putu Užice-Zlatibor, više od 50 nezgoda samo ove godine

Politika pre 4 minuta
Država diže sve raspoložive snage, i vojska na terenu! Afrička kuga ozbiljan udar na stočarstvo i privredu

Država diže sve raspoložive snage, i vojska na terenu! Afrička kuga ozbiljan udar na stočarstvo i privredu

Telegraf pre 9 minuta
Mila Popović: Posle parapolicije, Šapić odlučio da formira i paravojsku

Mila Popović: Posle parapolicije, Šapić odlučio da formira i paravojsku

N1 Info pre 39 minuta