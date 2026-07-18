UKC Niš: Svi povređeni stabilno, dečak u Crnoj Gori se oporavlja

UKC Niš koji je zbrinuo pacijente povređene u teškoj saobraćajno nesreći u Crnoj Gori, oglasio se sa najnovijim vestima o njihovom zdravstvenom stanju.

"Svi povređeni pacijenti iz Niša, koji su transportovani iz Crne Gore u Univerzitetski klinički centar u Nišu, dobro su i u stabilnom stanju. Ohrabrujuća vest stiže i iz Crne Gore, desetogodišnji dečak, koji je ostao na lečenju, sada je stabilno i očekuje se njegov transport u Niš. Nakon prijema u UKC Niš, svi pacijenti su prošli kompletnu dijagnostiku po trauma-protokolu i zbrinuti su od strane multidisciplinarnog tima lekara", navedeno je u njihovoj objavi koju