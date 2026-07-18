Lionel Skaloni: Igramo za naš narod, za našu zemlju, za naše porodice
Politika pre 12 minuta
Selektor Argentine je poručio da ne misli da njegov tim ima veliku prednost zbog toga što je igrao i pobedio u prošlom finalu Mundijala
Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je danas pred finale Svetskog prvenstva da će njegova ekipa igrati za narod i zemlju i dodao da je još od decembra prošle godine analizirao Španiju. Fudbaleri Argentine i Španije igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026. „Igramo za naš narod, za našu zemlju, za naše porodice i za one koji čekaju da gledaju reprezentaciju. Ponovo smo postigli nešto veoma dragoceno - da ljudi