Lionel Skaloni: Igramo za naš narod, za našu zemlju, za naše porodice

Politika pre 12 minuta
Lionel Skaloni: Igramo za naš narod, za našu zemlju, za naše porodice

Selektor Argentine je poručio da ne misli da njegov tim ima veliku prednost zbog toga što je igrao i pobedio u prošlom finalu Mundijala

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je danas pred finale Svetskog prvenstva da će njegova ekipa igrati za narod i zemlju i dodao da je još od decembra prošle godine analizirao Španiju. Fudbaleri Argentine i Španije igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026. „Igramo za naš narod, za našu zemlju, za naše porodice i za one koji čekaju da gledaju reprezentaciju. Ponovo smo postigli nešto veoma dragoceno - da ljudi
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