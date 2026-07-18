Najmanje sedmoro ubijeno u izraelskom napadu na sahranu u Pojasu Gaze

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Najmanje sedmoro ubijeno u izraelskom napadu na sahranu u Pojasu Gaze

Bolnica u Nuseiratu saopštila da su ranjene 22 osobe

Najmanje sedam osoba je ubijeno, a 22 su ranjene u izraelskom napadu na sahranu u Pojasu Gaze, saopštila je bolnica „Al Avda” u izbegličkom kampu Nuseirat. Prema navodima bolnice, napad je izveden tokom sahrane Palestinca koji je ranije u petak ubijen u drugom izraelskom napadu, preneo je Gardijan. Izrael i palestinski pokret Hamas postigli su u oktobru sporazum o prekidu vatre s ciljem okončanja dvogodišnjeg rata, ali se sukobi nastavljaju. Video shows the
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