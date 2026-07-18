Tramp želi novo Svetsko prvenstvo, ali bez Kanade i Meksika

Politika pre 6 minuta
Tramp želi novo Svetsko prvenstvo, ali bez Kanade i Meksika

Američki predsednik pozvao FIFA da ponovo dodeli domaćinstvo Sjedinjenim Državama

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi želeo da Sjedinjene Američke Države ponovo budu domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu, ali ovoga puta bez Kanade i Meksika. Govoreći na prijemu FIFA u Trampovoj kuli u Njujorku, uoči finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, Tramp je pozvao čelnike svetske fudbalske organizacije da ponovo dodele domaćinstvo SAD. „Trebalo bi ponovo da izaberete Sjedinjene Američke Države. Ovoga puta ćemo izostaviti Kanadu
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