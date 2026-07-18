Vrhovni vođa Irana Hamnei: Potpis predsednika SAD je bezvredan

Teheran upozorava da iranska nacija i front otpora imaju nezaboravne lekcije za neprijatelja koji pokušava da izazove rat

Vrhovni vođa Irana izjavio je da kršenje sporazuma još jednom dokazuje bezvrednost i nevažnost potpisa predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno sa ispraćajem stradalog iranskog zvaničnika, ponovljeni prekršaji obećanja od strane „Velikog satane” u vezi sa sporazumom koji su potpisali predsednici Irana i SAD, još jednom su svima dokazali koliko je potpis američkog predsednika ništavan. On je dodao da su arogancija, dominacija i brutalnost neodvojive