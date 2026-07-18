Na današnji dan: Rođeni Robert Huk i Nelson Mandela, Legija osuđen za ubistvo Stambolića

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Rođeni Robert Huk i Nelson Mandela, Legija osuđen za ubistvo Stambolića

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 18. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

64 - Dve trećine Rima izgorelo je u požaru. Car Neron optužio je hrišćane da su podmetnuli požar i prognao ih iz Rima. 1290 - Kralj Edvard I proterao je Jevreje iz Engleske. 1536 - Engleski parlament doneo je odluku o nepriznavanju papske vlasti u Engleskoj. Engleskom je tada vladao Henri VIII. 1610 - Umro je italijanski slikar Mikelanđelo Merizi da Karavađo, koji je već u ranoj fazi prekinuo sa manirizmom i naturalističkim realizmom i slikao likove iz svakodnevnog
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