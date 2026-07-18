Poljoprivrednicima u Vojvodini bi se više isplatilo da ne rade ništa: Bacaju svaki treći dinar

Radio 021 pre 24 minuta  |  021.rs
Poljoprivrednicima u Vojvodini bi se više isplatilo da ne rade ništa: Bacaju svaki treći dinar

Poljoprivrednicima u Vojvodini bi se više isplatilo da ne rade ništa - više bi zaradili. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je ocenio predstavnik SSP-a Vojvodine Vukašin Vasiljević, navodeći da otkupna cena pšenice na početku žetve iznosi svega 18 dinara po kilogramu, dok su troškovi proizvodnje oko 27 dinara. "Prosta matematika kaže da poljoprivrednici po kilogramu izgube devet dinara, odnosno da je svaki treći dinar bačen", naveo je Vasiljević. On je dodao da su poljoprivrednike pogodili loši prinosi žita, ali i, kako je rekao, zanemarivanje vlasti prema jednoj od najvažnijih
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