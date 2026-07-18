Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži Iks u kojima su glavnom javnom tužiocu beogradskog VJT Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako piše RTS, nakon teksta i naslovne strane u listu Danas pod naslovom "Tužilac (Stefanović) tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama", usledile su pretnje na mreži Iks upućene Stefanoviću i Vujiću. U objavama na mreži Iks, tužiocu i ministru preti se ubistvom, "vešanjem na Terazijama", "streljačkim strojem". Zbog tih pretnji, kako je RTS-u potvrđeno, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal VJT u Beogradu dalo je nalog policiji da