Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Radio 021 pre 2 sata  |  RTS
Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži Iks u kojima su glavnom javnom tužiocu beogradskog VJT Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako piše RTS, nakon teksta i naslovne strane u listu Danas pod naslovom "Tužilac (Stefanović) tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama", usledile su pretnje na mreži Iks upućene Stefanoviću i Vujiću. U objavama na mreži Iks, tužiocu i ministru preti se ubistvom, "vešanjem na Terazijama", "streljačkim strojem". Zbog tih pretnji, kako je RTS-u potvrđeno, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal VJT u Beogradu dalo je nalog policiji da
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora

Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora

Blic pre 2 sata
VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Nedeljnik pre 2 sata
Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tužilac Nenad Stefanović tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama i kolačima

Tužilac Nenad Stefanović tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama i kolačima

Danas pre 2 sata
Tužilac Stefanović i ministar pravde Vujić dobili pretnje na društvenim mrežama

Tužilac Stefanović i ministar pravde Vujić dobili pretnje na društvenim mrežama

Telegraf pre 2 sata
VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

N1 Info pre 3 sata
VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSGoogleGuglTužilaštvo

Feljton, najnovije vesti »

Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora

Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora

Blic pre 2 sata
VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Nedeljnik pre 2 sata
Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tužilac Nenad Stefanović tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama i kolačima

Tužilac Nenad Stefanović tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama i kolačima

Danas pre 2 sata
Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Radio 021 pre 2 sata