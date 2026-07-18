Venecuela povukla 346 miliona dolara iz sredstava MMF-a zbog oporavka od zemljotresa

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Venecuela povukla 346 miliona dolara iz sredstava MMF-a zbog oporavka od zemljotresa

Venecuela je iskoristila 346 miliona dolara iz sopstvenih sredstava kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za pomoć u oporavku od zemljotresa koji je krajem juna pogodio tu zemlju. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je izjavila privremena predsednica zemlje Delsi Rodrigez. Rodrigez je navela da su sredstva namenjena saniranju posledica zemljotresa koji su pogodili Venecuelu krajem juna, preneo je Rojters. Prema najnovijim podacima, broj poginulih u dva zemljotresa porastao je na 5.069, dok je više od 20.000 ljudi smešteno u privremene kampove. U zemljotresima je povređeno 16.740 ljudi, dok su 6.462 osobe spasene. Vlasti navode da je 17.907 ljudi ostalo bez domova, a da je
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