Voša novu sezonu otvara u nedelju protiv OFK Beograda

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Voša novu sezonu otvara u nedelju protiv OFK Beograda

Fudbaleri Vojvodine novu sezonu Superlige Srbije otvaraju pred svojim navijačima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Na stadionu "Karađorđe" u nedelju, 19. jula od 19 časova dočekuju OFK Beograd. Biće to duel dva imena koja zauzimaju posebno mesto u istoriji domaćeg fudbala. Vojvodina, jedan od najstarijih klubova u Srbiji, i OFK Beograd, nekadašnji velikan jugoslovenskog fudbala, novu sezonu počinju sa različitim ciljevima, ali sa istom željom – da povratak na teren obeleže dobrim rezultatom.
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