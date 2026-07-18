Glamočić o afričkoj kugi svinja: Podaci nisu dobri, najveća žarišta Sremski i Mačvanski okrug

Glamočić je nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba u Sremskoj Mitrovici rekao da su najveća žarišta trenutno na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. “Zato smo aktivirali čitav sistem.

Na terenu su veterinarske službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Srbije, lokalne samouprave i svi koji mogu da doprinesu sprečavanju širenja zaraze”, rekao je Glamočić. Naveo je da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali tvrdi da je pod kontrolom, dodajući da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa. Ministar je kazao da se virus najčešće prenosi preko divljih