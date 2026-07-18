Iz Alimentacionog fonda do sada isplaćeno 54 miliona dinara, koristi ga gotovo 900 dece

Resorna ministarka Jelena Žarić Kovačević navela je u saopštenju da Alimentacioni fond predstavlja jedno od najznačajnijih sistemskih rešenja koje je država uvela u oblasti zaštite prava deteta i sprečavanja ekonomskog nasilja.

Funkcionisanjem Fonda, prema njenim rečima, država je osigurala da nijedno dete ne trpi posledice roditelja koji ne izvršavaju obavezu davanja mesečne alimentacije. “Za mene je, ipak, najvažnije to što nijedno dete više nije žrtva nesavesnih očeva i majki. Država je apsolutno preuzela na sebe da dete na vreme dobije ono što mu pripada, dok roditelj sa kojim živi ne mora da prolazi kroz mukotrpan proces. To je suština Alimentacionog fonda – da deca budu u potpunosti