Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 1 sat
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Vozač ekipe Džejko Alula prešao je etapu od Dola do Belfora dužine 205,8 kilometara, najdužu u ovogodišnjoj trci, za četiri sata, šest minuta i 58 sekundi.

On je do pobede došao u samoj završnici posle sprinta sa Kolumbijcem iz Astane Harolda Tehade. Britanac Tom Pidkok iz Pinarelja, Belgijanac Maksim Van Gils iz Bore i Amerikanac Brendon Meknalti iz ekipe Emirejts prošli su kroz cilj sa dve sekunde zaostatka. Vodeći vozači u generalnom plasmanu etapu su završili sa sedam i po minuta zaostatka. Vodeći je i dalje slovenački biciklista Tadej Pogačar iz Emirejtsa sa 47:18,31 sati. Danac Jonas Vingegor iz Visme je drugi
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 5 minuta
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 35 minuta
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 2 sata
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 1 sat
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 3 sata
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Najnovije vesti »

Vremeplov: Rim izgoreo u požaru

Vremeplov: Rim izgoreo u požaru

RTV pre 10 minuta
"Kakve bi životinje uradile tako nešto?" Donald Tramp besni na mrežama zbog bazena! Optužuje vandale, a stručnjaci kažu da je…

"Kakve bi životinje uradile tako nešto?" Donald Tramp besni na mrežama zbog bazena! Optužuje vandale, a stručnjaci kažu da je problem nastao drugačije

Kurir pre 15 minuta
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 5 minuta
"Superćelije donose krupan grad u Srbiju": Nakon 40 stepeni stiže snažno nevreme, ovi delovi zemlje su na udaru

"Superćelije donose krupan grad u Srbiju": Nakon 40 stepeni stiže snažno nevreme, ovi delovi zemlje su na udaru

Mondo pre 29 minuta
Pomozimo onima kojima je to preko potrebno! Beograđani, evo gde danas možete dobrovoljno dati krv

Pomozimo onima kojima je to preko potrebno! Beograđani, evo gde danas možete dobrovoljno dati krv

Kurir pre 25 minuta