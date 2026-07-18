Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 36 minuta
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Vozač ekipe Džejko Alula prešao je etapu od Dola do Belfora dužine 205,8 kilometara, najdužu u ovogodišnjoj trci, za četiri sata, šest minuta i 58 sekundi.

On je do pobede došao u samoj završnici posle sprinta sa Kolumbijcem iz Astane Harolda Tehade. Britanac Tom Pidkok iz Pinarelja, Belgijanac Maksim Van Gils iz Bore i Amerikanac Brendon Meknalti iz ekipe Emirejts prošli su kroz cilj sa dve sekunde zaostatka. Vodeći vozači u generalnom plasmanu etapu su završili sa sedam i po minuta zaostatka. Vodeći je i dalje slovenački biciklista Tadej Pogačar iz Emirejtsa sa 47:18,31 sati. Danac Jonas Vingegor iz Visme je drugi
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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 6 minuta
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 1 sat
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 1 sat
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 2 sata
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 2 sata
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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