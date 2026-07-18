Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 1 sat
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Vozač ekipe Džejko Alula prešao je etapu od Dola do Belfora dužine 205,8 kilometara, najdužu u ovogodišnjoj trci, za četiri sata, šest minuta i 58 sekundi.

On je do pobede došao u samoj završnici posle sprinta sa Kolumbijcem iz Astane Harolda Tehade. Britanac Tom Pidkok iz Pinarelja, Belgijanac Maksim Van Gils iz Bore i Amerikanac Brendon Meknalti iz ekipe Emirejts prošli su kroz cilj sa dve sekunde zaostatka. Vodeći vozači u generalnom plasmanu etapu su završili sa sedam i po minuta zaostatka. Vodeći je i dalje slovenački biciklista Tadej Pogačar iz Emirejtsa sa 47:18,31 sati. Danac Jonas Vingegor iz Visme je drugi
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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Radio sto plus pre 1 sat
Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

Švajcarac Šmid pobednik 13. etape na Tur d’Fransu

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