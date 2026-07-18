Potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje–Prilike 19. i 20. jula

ARILJE - Zbog izvođenja radova na državnom putu, od nedelje, 19. jula u 8 časova, do ponedeljka, 20. jula u 6 časova, biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Arilje–Prilike, u mestu Dobrače, prenosi PP Media.

Radovi će se izvoditi na potezu od mosta na Panjici do firme „Milutinović DOO“, zbog čega će saobraćaj na toj deonici biti potpuno obustavljen. Za sva vozila biće obezbeđen alternativni putni pravac Arilje–Guča–Kotraža–Ivanjica–Prilike, koji će se koristiti u oba smera. Izvođači radova navode da će gradilište biti obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za bezbedno usmeravanje učesnika u saobraćaju. Nadležni apeluju na vozače da