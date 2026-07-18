Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

RTS pre 3 sata
Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je dr Aleksandar Nikolić.

Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju. Stanje dečaka, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, bolje je. "Pacijent je skinut sa respiratora, sa mehaničke ventilacije, sada je u svesnom stanju, razgovara sa lekarima i očekujemo njegov dolazak u nekom narednom periodu", rekao je dr Aleksandar Nikolić,
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