Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić zbog sumnje da je napao vojno lice na VMA

RTS pre 1 sat
Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić zbog sumnje da je napao vojno lice na VMA

Uroš Plavšić je osumnjičen da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao pripadnika obezbeđenja.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Sumnja se da je, kako je potvrđeno RTS-u, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a. Pripadnik obezbeđenja VMA
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