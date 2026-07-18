Pobeda Novog Pazara na startu Super lige

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Pobeda Novog Pazara na startu Super lige

Fudbaleri Novog Pazara savladali su u prvom kolu Super lige Srbije Radnički 1923 iz Kragujevca sa 1:0 pred oko 4.000 navijača na Gradskom stadionu.

Jedini gol na meču postigao je Ivan Davidović u 33. minutu. Debitant na klupi Novog Pazara šef stručnog štaba Strahinja Pandurović rekao je na kraju meča da ga raduje pobeda ali da njegovom timu nedostaje roster te da jedva čeka da stignu pojačanja kako bi igra bila još bolja i kvalitetnija.
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