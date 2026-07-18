Glamočić: Samo zajedničkim delovanjem možemo zaustaviti širenje afričke kuge

SREMSKA MITROVICA - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je danas u Sremskoj Mitrovici, nakon sednice lokalnog i regionalnog Kriznog štaba, da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom, kao i da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

Kako se navodi u saopštenju iz Ministarstva poljoprivrede, Glamočić je naglasio da su najveća žarišta trenutno na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. "Podaci nisu dobri, ali su, nažalost, u skladu sa očekivanjima jer je virus već prisutan na širem području. Zato smo aktivirali čitav sistem. Na terenu su veterinarske službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Srbije,