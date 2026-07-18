Novi Sad ponovo na svetskoj basket mapi: FIBA Challenger na SPENS-u okuplja najbolje 3x3 ekipe

NOVI SAD - Novi Sad će ovog vikenda biti centar svetskog basketa 3x3. Na platou SPENS-a, 18. i 19. jula, biće održan FIBA Challenger Novi Sad 2026, turnir koji okuplja 16 najbolje rangiranih svetskih ekipa u borbi za vredne nagrade i plasman na Masters turnir u Malagi.

Grad koji je ostavio dubok trag u razvoju basketa 3x3 još jednom će ugostiti najbolje igrače ovog atraktivnog sporta. Turnir se održava pod sloganom „Where it all started“, čime se podseća na posebnu vezu Novog Sada sa basketom koji je sa ulica i terena stigao do najveće svetske scene. Tokom dva dana na platou SPENS-a publika će moći da prati borbe 16 ekipa iz 12 zemalja, među kojima su timovi iz Srbije, Holandije, Belgije, Austrije, Španije, Kineskog Tajpeja,