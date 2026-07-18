Od borbe protiv aparthejda do savremenih izazova vladavine prava – zašto je Mandelina poruka i danas aktuelna

NOVI SAD - Nelson Mandela nije ostao upamćen samo kao čovek koji je srušio aparthejd. Njegovo najveće nasleđe možda nije samo politička pobeda nad jednim nepravednim sistemom, već ideja da nijedna država ne može biti snažna ako njene institucije ne štite dostojanstvo svakog čoveka. Više od decenije nakon njegove smrti, pitanja koja je Mandela otvorio – jednakost pred zakonom, nezavisnost institucija i odgovornost vlasti – i dalje su među najvažnijim izazovima savremenih društava.

Kada se 18. jula obeležava Međunarodni dan Nelsona Mandele, svet se ne seća samo jednog političkog lidera, već čoveka čiji je život postao simbol jedne velike ideje: da pravo mora biti iznad moći. „Ne postoji strast u tome da igraš malu ulogu – zadovoljavajući se životom koji je manji od onoga koji možeš da živiš.“ – Nelson Mandela Mandela je odrastao i politički sazrevao u zemlji u kojoj je zakon postojao, institucije su postojale, sudovi su postojali – ali sistem