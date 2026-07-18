Od borbe protiv aparthejda do savremenih izazova vladavine prava – zašto je Mandelina poruka i danas aktuelna

RTV pre 1 sat  |  RTV (Maja Mitrović)
Od borbe protiv aparthejda do savremenih izazova vladavine prava – zašto je Mandelina poruka i danas aktuelna

NOVI SAD - Nelson Mandela nije ostao upamćen samo kao čovek koji je srušio aparthejd. Njegovo najveće nasleđe možda nije samo politička pobeda nad jednim nepravednim sistemom, već ideja da nijedna država ne može biti snažna ako njene institucije ne štite dostojanstvo svakog čoveka. Više od decenije nakon njegove smrti, pitanja koja je Mandela otvorio – jednakost pred zakonom, nezavisnost institucija i odgovornost vlasti – i dalje su među najvažnijim izazovima savremenih društava.

Kada se 18. jula obeležava Međunarodni dan Nelsona Mandele, svet se ne seća samo jednog političkog lidera, već čoveka čiji je život postao simbol jedne velike ideje: da pravo mora biti iznad moći. „Ne postoji strast u tome da igraš malu ulogu – zadovoljavajući se životom koji je manji od onoga koji možeš da živiš.“ – Nelson Mandela Mandela je odrastao i politički sazrevao u zemlji u kojoj je zakon postojao, institucije su postojale, sudovi su postojali – ali sistem
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

„Naša“ Maja Gojković

„Naša“ Maja Gojković

Danas pre 9 sati
Upoznajte se sa srpskim stradanjem

Upoznajte se sa srpskim stradanjem

Peščanik pre 1 dan
Patrole i radari po gradu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Patrole i radari po gradu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 1 dan
Srpskim gimnazijalcima medalja na prestižnom Međunarodnom takmičenju mladih fizičara, među njima učenica jovine

Srpskim gimnazijalcima medalja na prestižnom Međunarodnom takmičenju mladih fizičara, među njima učenica jovine

Moj Novi Sad pre 13 sati
Profesor Spremić ponovo u kućnom pritvoru: Šta je bila njegova uloga u rekonstrukciji nadstrešnice?

Profesor Spremić ponovo u kućnom pritvoru: Šta je bila njegova uloga u rekonstrukciji nadstrešnice?

Mašina pre 15 sati
Pretučeni dečak u Novom Sadu i dalje u teškom, ali stabilnom stanju

Pretučeni dečak u Novom Sadu i dalje u teškom, ali stabilnom stanju

N1 Info pre 15 sati
Novosadski sajam donirao vozilo Organizaciji za traganje i spasavanje Srbije

Novosadski sajam donirao vozilo Organizaciji za traganje i spasavanje Srbije

RTV pre 15 sati

Ključne reči

Novi SadNelson Mandela

Društvo, najnovije vesti »

Od borbe protiv aparthejda do savremenih izazova vladavine prava – zašto je Mandelina poruka i danas aktuelna

Od borbe protiv aparthejda do savremenih izazova vladavine prava – zašto je Mandelina poruka i danas aktuelna

RTV pre 1 sat
Moramo se izlečiti od toksičnog nacionalizma

Moramo se izlečiti od toksičnog nacionalizma

Radar pre 3 sata
Režim će pokušati dijasporu da podeli na „patriote“ i „neprijatelje“

Režim će pokušati dijasporu da podeli na „patriote“ i „neprijatelje“

Radar pre 3 sata
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 3 sata
Evropa u plamenu i pod udarom vrućina: Hiljade ljudi evakuisano zbog požara u Španiji, stižu novi toplotni talasi

Evropa u plamenu i pod udarom vrućina: Hiljade ljudi evakuisano zbog požara u Španiji, stižu novi toplotni talasi

Kurir pre 3 sata