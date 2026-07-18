Pretežno sunčano i toplo, do 37 stepeni, uveče moguće lokalne nepogode

NOVI SAD - U Srbiji će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom od 33 do 37 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca, a izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. U Novom Sadu, u ranim jutarnjim satima postoji mala verovatnoća za lokalni razvoj oblačnosti koji bi uslovio kratkotrajnu kišu. U toku dana