Sombor svira sa balkona: Kada grad postane koncertna dvorana

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Sombor svira sa balkona: Kada grad postane koncertna dvorana

SOMBOR - U Somboru ovog leta muzika neće dolaziti samo sa trgova i koncertnih bina. Ona će se čuti sa visine – sa starih gradskih balkona, iznad ulica koje pamte generacije Somboraca. Manifestacija „Veče uličnih svirača“ 18. jula pretvoriće centar grada u neobičnu muzičku pozornicu, gde će arhitektura, umetnost i svakodnevni život spojiti u jednu priču.

Postoje gradovi koji se obilaze zbog znamenitosti, a postoje oni koji se pamte po atmosferi. Sombor pripada ovoj drugoj grupi. Njegove široke ulice, krošnje starih drvoreda, građanske kuće i mir koji se retko sreće u većim sredinama daju mu posebnu energiju – onu zbog koje se ne prolazi samo kroz grad, već se u njemu zastane. Upravo taj ambijent postaje deo muzičke scene. Tokom večeri, balkoni u centru Sombora biće pretvoreni u male koncertne pozornice. Umesto
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