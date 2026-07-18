Vojvodina novu sezonu otvara protiv OFK Beograda: Duel tradicije na „Karađorđu“

NOVI SAD - Fudbaleri Vojvodine novu sezonu Superlige Srbije otvaraju pred svojim navijačima. Na stadionu „Karađorđe“ u nedelju, 19. jula od 19 časova, Novosađani dočekuju OFK Beograd, klub koji se posle nekoliko godina vraća u društvo najboljih.

Biće to duel dva imena koja zauzimaju posebno mesto u istoriji domaćeg fudbala. Vojvodina, jedan od najstarijih klubova u Srbiji, i OFK Beograd, nekadašnji velikan jugoslovenskog fudbala, novu sezonu počinju sa različitim ciljevima, ali sa istom željom – da povratak na teren obeleže dobrim rezultatom. Vojvodina želi korak više Za „staru damu“ početak prvenstva dolazi kao prvi pravi test posle letnjih priprema i promena u igračkom kadru. Novosađani iza sebe imaju