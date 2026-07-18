Vojvodina novu sezonu otvara protiv OFK Beograda: Duel tradicije na „Karađorđu“

RTV pre 46 minuta  |  RTV
Vojvodina novu sezonu otvara protiv OFK Beograda: Duel tradicije na „Karađorđu“

NOVI SAD - Fudbaleri Vojvodine novu sezonu Superlige Srbije otvaraju pred svojim navijačima. Na stadionu „Karađorđe“ u nedelju, 19. jula od 19 časova, Novosađani dočekuju OFK Beograd, klub koji se posle nekoliko godina vraća u društvo najboljih.

Biće to duel dva imena koja zauzimaju posebno mesto u istoriji domaćeg fudbala. Vojvodina, jedan od najstarijih klubova u Srbiji, i OFK Beograd, nekadašnji velikan jugoslovenskog fudbala, novu sezonu počinju sa različitim ciljevima, ali sa istom željom – da povratak na teren obeleže dobrim rezultatom. Vojvodina želi korak više Za „staru damu“ početak prvenstva dolazi kao prvi pravi test posle letnjih priprema i promena u igračkom kadru. Novosađani iza sebe imaju
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Pretežno sunčano i toplo, do 37 stepeni, uveče moguće lokalne nepogode

Pretežno sunčano i toplo, do 37 stepeni, uveče moguće lokalne nepogode

RTV pre 2 sata
U ponedeljak bez vode na Popovici, Paragovu i Čardaku: Radnici Elektrodistribucije će obavljati planirane radove, evo i u kom…

U ponedeljak bez vode na Popovici, Paragovu i Čardaku: Radnici Elektrodistribucije će obavljati planirane radove, evo i u kom terminu

Dnevnik pre 1 dan
Večeras koncert u SKCNS „Fabrika”: Pank rođus Pitera Bajvotersa

Večeras koncert u SKCNS „Fabrika”: Pank rođus Pitera Bajvotersa

Dnevnik pre 1 dan
Zverski napad na maloletne Novosađane: Pretučeni dečak i dalje na intenzivnoj sa slomljenom vilicom, deca ozbiljno…

Zverski napad na maloletne Novosađane: Pretučeni dečak i dalje na intenzivnoj sa slomljenom vilicom, deca ozbiljno traumatizovana

Dnevnik pre 5 sati
Pretučeni dečak iz Novog Sada i dalje na intenzivnoj. Policija identifikovala sve napadače koji su ga tukli u parku, za nekima…

Pretučeni dečak iz Novog Sada i dalje na intenzivnoj. Policija identifikovala sve napadače koji su ga tukli u parku, za nekima se još traga!

Blic pre 5 sati
Novosadski noćni bazar večeras na Ribljoj pijaci

Novosadski noćni bazar večeras na Ribljoj pijaci

NoviSad.com pre 6 sati
(Video) Dečaka (15) brutalno tukli palicama: Ovako su uhapšeni osumnjičeni za napad u Novom Sadu, policija im upala u stan

(Video) Dečaka (15) brutalno tukli palicama: Ovako su uhapšeni osumnjičeni za napad u Novom Sadu, policija im upala u stan

Blic pre 7 sati

Ključne reči

FudbalKarađorđeVojvodinaNovi SadSuperligaOFK Beograd

Vojvodina, najnovije vesti »

Vojvodina novu sezonu otvara protiv OFK Beograda: Duel tradicije na „Karađorđu“

Vojvodina novu sezonu otvara protiv OFK Beograda: Duel tradicije na „Karađorđu“

RTV pre 46 minuta
Sombor svira sa balkona: Kada grad postane koncertna dvorana

Sombor svira sa balkona: Kada grad postane koncertna dvorana

RTV pre 31 minuta
Pretežno sunčano i toplo, do 37 stepeni, uveče moguće lokalne nepogode

Pretežno sunčano i toplo, do 37 stepeni, uveče moguće lokalne nepogode

RTV pre 2 sata
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom

Nova pre 1 sat
(FOTO) Noćna akcija plakatiranja u inđijskim selima: Dosta je smrada, hoćemo da dišemo

(FOTO) Noćna akcija plakatiranja u inđijskim selima: Dosta je smrada, hoćemo da dišemo

In medija pre 1 dan