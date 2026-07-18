Jaka vrućina i sunčano, popodne moguće naoblačenje sa pljuskovima

Šabačke novosti pre 49 minuta
Jaka vrućina i sunčano, popodne moguće naoblačenje sa pljuskovima

U subotu rano ujutru, pre izlaska sunca, može biti kratkotrajne kiše na severu Srbije.

U toku dana svugde jaka vrućina uz duže sunčane periode, ali uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne na zapadu i jugu Srbije. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Vetar ujutru slab do umeren južni i jugoistočni, a zatim u skretanju na severni i severozapadni.Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna temperatura od 35°C na severu do 39°C ponegde na jugu Srbije. Uveče su
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