Jaka vrućina i sunčano, popodne moguće naoblačenje sa pljuskovima

U subotu rano ujutru, pre izlaska sunca, može biti kratkotrajne kiše na severu Srbije.

U toku dana svugde jaka vrućina uz duže sunčane periode, ali uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne na zapadu i jugu Srbije. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Vetar ujutru slab do umeren južni i jugoistočni, a zatim u skretanju na severni i severozapadni.Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna temperatura od 35°C na severu do 39°C ponegde na jugu Srbije. Uveče su