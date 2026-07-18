Novica Antić: „Praćenje i prisluškivanje kritičara vlasti dokaz da je pravni poredak u Srbiji zgažen“

Serbian News Media pre 1 sat
Novica Antić: „Praćenje i prisluškivanje kritičara vlasti dokaz da je pravni poredak u Srbiji zgažen“

Bivši predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić ocenio je danas da neovlašćeno tajno praćenje i snimanje političkih aktivista, studenata, javnih ličnosti i novinara koji kritikuju vlast ilustruje u kojoj meri su pravni poredak i Ustav u Srbiji zgaženi.

On je za dnevni list Danas kazao da je „tragično“ što je takva praksa postala uobičajena u državi koja je članica Saveta Evrope i koja je potpisnica gotovo svih konvencija o ljudskim pravima. „Organizacije koje se bave monitoringom ljudskih prava trebalo bi ovim ozbiljno da se pozabave i da sačine detaljne izveštaje ka međunarodnim institucijama, koje bi na ovako grubo kršenje ljudskih prava građana Srbije morale da reaguju na adekvatan način“, smatra Antić koji je
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