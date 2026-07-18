SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog kao „najprizemniju propagandu“ sa, prema njihovim rečima, jednim ciljem – da anestezira domaću javnost i lažno se predstavi pred međunarodnom zajednicom. „Posebno je cinično to što pokušava da se predstavi kao čuvar smenjivosti vlasti, osnovnog načela demokratije na kojem počiva i EU, kao da se ona ne podrazumeva za zemlju kandidata, dok istovremeno u praksi čini sve