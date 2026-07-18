SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

Serbian News Media pre 7 minuta
SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda
Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog kao „najprizemniju propagandu“ sa, prema njihovim rečima, jednim ciljem – da anestezira domaću javnost i lažno se predstavi pred međunarodnom zajednicom. „Posebno je cinično to što pokušava da se predstavi kao čuvar smenjivosti vlasti, osnovnog načela demokratije na kojem počiva i EU, kao da se ona ne podrazumeva za zemlju kandidata, dok istovremeno u praksi čini sve
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

SRCE: Vučićev poziv na dijalog najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park

SRCE: Vučićev poziv na dijalog najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park

N1 Info pre 17 minuta
SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

Beta pre 8 minuta
"Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park"

"Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park"

Nova pre 33 minuta
SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

Pravo u centar pre 7 minuta
Srbija centar odgovara na Vučićev poziv

Srbija centar odgovara na Vučićev poziv

Danas pre 1 sat
Predsednik Demokratske stranke o tome kako Vučić pokušava da „oslabi studentsku listu“

Predsednik Demokratske stranke o tome kako Vučić pokušava da „oslabi studentsku listu“

Danas pre 16 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEU

Politika, najnovije vesti »

Zekić pozvala Informer da "malo spusti loptu", optužila nezavisne medije da prave veštačku podelu

Zekić pozvala Informer da "malo spusti loptu", optužila nezavisne medije da prave veštačku podelu

N1 Info pre 12 minuta
SRCE: Vučićev poziv na dijalog najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park

SRCE: Vučićev poziv na dijalog najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park

N1 Info pre 17 minuta
Eparhija raško-prizrenska: Položaj Srba i SPC na KiM višestruko pogoršan zbog Prištine

Eparhija raško-prizrenska: Položaj Srba i SPC na KiM višestruko pogoršan zbog Prištine

RTV pre 28 minuta
SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

SRCE: Vučićev poziv na dijalog je najprizemnija propaganda

Beta pre 8 minuta
Kancelarija: Godišnjica zločina UČK u orahovačkom kraju, mnogi zločinci i danas slobodni

Kancelarija: Godišnjica zločina UČK u orahovačkom kraju, mnogi zločinci i danas slobodni

Beta pre 3 minuta