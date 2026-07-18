Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić zbog sumnje da je napao vojno lice na VMA

Serbian News Media pre 4 sati
Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić zbog sumnje da je napao vojno lice na VMA

Košarkaš rumunskog Kluža Uroš Plavšić uhapšen je zbog sumnje da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije (VMA) u Beogradu i fizički napao vojno lice – pripadnika obezbeđenja.

Kako piše Radio-televizija Srbije (RTS), Plavšić koji je bivši košarkaš Crvene zvezde i osvajač bronze sa reprezentacijom Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli policije, a pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio
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