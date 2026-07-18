Vučić: Na studentskoj listi nekompetentni paraziti koji žive na državnim jaslama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su na listi studentskog pokreta za predstojeće izbore ljudi koji ne bi umeli da vode državu zato što su „apsolutno nekompetentni“, te dodao da većina njih radi u državnim institucijama i prima platu iz budžeta.

Vučić je tokom telefonskog uključenja na televiziji Informer komentarisao navodnu studentsku listu na kojoj je 250 imena i rekao da je reč o „parazitima na državnim jaslama“. „Obratite pažnju, mnogi od njih su ljudi iz državnih struktura, kojima država daje plate. Ima u državnoj službi vrednih ljudi, ali ovi ne poštuju državu, uništavali su naše univerzitete i škole“, tvrdi predsednik Srbije. Po njegovim rečima, lista kandidata koji će navodno predstavljati